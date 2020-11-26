Российские СМИ сообщают, что власти страны планируют повысить утилизационный сбор на автомобили на 25-30%. Об этом журналистам сообщили анонимные источники из автомобильной ..

Российские СМИ сообщают, что власти страны планируют повысить утилизационный сбор на автомобили на 25-30%. Об этом журналистам сообщили анонимные источники из автомобильной индустрии.Утилизационный сбор платят зарубежные автопроизводители, которые экспортируют свою продукцию в России. Он был введен восемь лет назад для поддержки отечественного автопрома и компаний, которые запустили производство на территории страны. Источники СМИ обратили внимание, что если прежде повышение затрагивало, в основном, – легковые автомобили, то теперь оно может быть применено и к импортной спецтехнике, передает телеканал "".Они также подчеркнули, что формально решение о повышении сбора еще не принято. Собеседники изданий предполагают, что такие планы связаны с ослаблением рубля, сообщает