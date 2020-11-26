Темой встречи стала профилактика правонарушений в общественных местах.

В рамках работы, направленной на профилактику правонарушений, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних Отделения МВД России по Селивановскому району проводят встречи со школьниками. Мероприятия поддерживают и члены Общественного совета.Накануне полицейские вместе с общественниками посетили одну из местных школ. Темой встречи с учениками стала профилактика правонарушений в общественных местах.Сотрудники полиции на доступном для ребят языке рассказали рассказано о видах правонарушений и преступлений, чаще всего совершаемых подростками, объяснили ребятам разницу между уголовной и административной ответственностью, предусмотренной за нарушения законодательства, а также о том, с какого возраста школьник может быть привлечен к ответственности.Члены общественного совета, в свою очередь, призвали ребят не нарушать законы, и напомнили, что привлечение к уголовной или административной ответственности в будущем может стать препятствием при поступлении в определенные категории учебных заведений.