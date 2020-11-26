Чтобы получить услугу необходимо зарегистрироваться на портале, а затем отправить электронное заявление и необходимый перечень документов...

Сотрудники УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве напоминают гражданам, что получить государственные услуги можно в электронном виде через Единый портал (ЕПГУ).Чтобы получить услугу необходимо зарегистрироваться на портале по адресу: http://www.gosuslugi.ru. Затем отправить электронное заявление и необходимый перечень документов через Портал. Отправив заявление, в «Личном кабинете» по номеру документа можно отследить статус своего обращения. Кроме того, при оплате госпошлины через личный кабинет – скидка 30%.На ЕПГУ можно получить большинство оказываемых государственных и услуг, не отходя от своего компьютера. Отдел по вопросам миграции предлагает жителям Новой Москвы использовать Портал государственных услуг для:- замены паспорта гражданина РФ в 20 и 45 лет;- оформления заграничного паспорта;- оформления регистрации граждан РФ по месту жительства и месту временного пребывания, а также снятия с регистрационного учета;- получения адресно-справочной информации.К преимуществам получения государственных услуг в электронном виде относятся:-сокращение временных затрат;-исключение необходимости предоставления документов, имеющихся в распоряжении государственных органов;-возможность получения государственной услуги из любой точки нахождения посредством сети Интернет в удобное время.Оказание государственной услуги проводится в приоритетном порядке - заявителю индивидуально назначается дата и время приема, о чем он уведомляется в электронном виде.Учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку, при посещении подразделений следует предпринимать меры безопасности, связанные предупреждением распространения коронавирусной инфекции: использовать защитные маски, перчатки и соблюдать социальную дистанцию.Пресс-служба УВД по ТиНАО8 (926) 941-46-57