Чтобы получить услугу необходимо зарегистрироваться на портале, а затем отправить электронное заявление и необходимый перечень документов...
Сотрудники УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве напоминают гражданам, что получить государственные услуги можно в электронном виде через Единый портал (ЕПГУ).
Чтобы получить услугу необходимо зарегистрироваться на портале по адресу: http://www.gosuslugi.ru. Затем отправить электронное заявление и необходимый перечень документов через Портал. Отправив заявление, в «Личном кабинете» по номеру документа можно отследить статус своего обращения. Кроме того, при оплате госпошлины через личный кабинет – скидка 30%.
На ЕПГУ можно получить большинство оказываемых государственных и услуг, не отходя от своего компьютера. Отдел по вопросам миграции предлагает жителям Новой Москвы использовать Портал государственных услуг для:
- замены паспорта гражданина РФ в 20 и 45 лет;
- оформления заграничного паспорта;
- оформления регистрации граждан РФ по месту жительства и месту временного пребывания, а также снятия с регистрационного учета;
- получения адресно-справочной информации.
К преимуществам получения государственных услуг в электронном виде относятся:
-сокращение временных затрат;
-исключение необходимости предоставления документов, имеющихся в распоряжении государственных органов;
-возможность получения государственной услуги из любой точки нахождения посредством сети Интернет в удобное время.
Оказание государственной услуги проводится в приоритетном порядке - заявителю индивидуально назначается дата и время приема, о чем он уведомляется в электронном виде.
Учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку, при посещении подразделений следует предпринимать меры безопасности, связанные предупреждением распространения коронавирусной инфекции: использовать защитные маски, перчатки и соблюдать социальную дистанцию.
Пресс-служба УВД по ТиНАО
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