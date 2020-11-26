Какова эпидемиологическая ситуация в регионе на этой неделе? О ней на брифинге сегодня сообщила директор департамента здравоохранения Елена Утемова.

Какова эпидемиологическая ситуация в регионе на этой неделе? О ней на брифинге сегодня сообщила директор департамента здравоохранения Елена Утемова.По ее словам, статистика по заболевшим по-прежнему растет - это почти 130 случаев ежедневно.84 процента - занятость больничных коек. Сейчас идет перепрофилирование больниц№ 5 и № 2 - его планируют завершить к 1 декабря. Также в больницы поступили 18, 5 тысяч упаковок лекарств, это 13 наименований медицинских препаратов. Напомним, их по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина будут выдавать бесплатно. Пациентам при подтвержденном диагнозе и при высокой вероятности ковид-19. Также директор департамента отметила, что тревожная ситуация - с медперсоналом. 7% медицинских работников - на больничном. Помогают волонтеры и студенты.Елена Утемова, директор департамента здравоохранения Владимирской области:- Болеет персонал как в поликлинических подразделениях, в стационарных учреждениях. И, к сожалению, болеет персонал скорой помощи. А это персонал первого реагирования. И, конечно, мы все ждем, что скорая помощь к нам приедет здесь и сейчас.