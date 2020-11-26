Ранее редакция «АиФ-Владимир» писала, что Светлана Мельникова, Указом патриарха Кирилла, получила орден преподобной Евфросинии Московской третьей степени.

Как сообщает пресс-служба Владимиро-Суздальского музея-заповедника, директора учреждения Светлану Мельникову наградили знаком «За заслуги перед музейным сообществом». Решение было озвучено на заседании президиума Союза музеев России председателем организации Михаилом Пиотровским.Знак «За заслуги перед музейным сообществом» учреждён в 2019 году. Его вручают людям, внесшим особый вклад в развитие музейного дела.В целом по стране на сегодняшний день награду получили 15 человек.Напомним, что ранее редакция «33Live.Ru» писала, что Светлана Мельникова, Указом патриарха Кирилла, преподобной Евфросинии Московской третьей степени.