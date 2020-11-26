Ранее редакция «АиФ-Владимир» писала, что Светлана Мельникова, Указом патриарха Кирилла, получила орден преподобной Евфросинии Московской третьей степени.
Как сообщает пресс-служба Владимиро-Суздальского музея-заповедника, директора учреждения Светлану Мельникову наградили знаком «За заслуги перед музейным сообществом». Решение было озвучено на заседании президиума Союза музеев России председателем организации Михаилом Пиотровским.
Знак «За заслуги перед музейным сообществом» учреждён в 2019 году. Его вручают людям, внесшим особый вклад в развитие музейного дела.
В целом по стране на сегодняшний день награду получили 15 человек.
Напомним, что ранее редакция «33Live.Ru» писала, что Светлана Мельникова, Указом патриарха Кирилла, преподобной Евфросинии Московской третьей степени.