Террориста из Черкутино, которого задержали в результате спецоперации в Собинском районе, отправили в СИЗО. Меру пресечения для него избрал Октябрьский районный суд города Владимира.

Террориста из Черкутино, которого задержали в результате спецоперации в Собинском районе, отправили в СИЗО. Меру пресечения для него избрал Октябрьский районный суд города Владимира. Напомним, гражданина одной из стран Центральной Азии задержали в Черкутино 24 ноября. На время спецоперации местным жителям пришлось покинуть свои квартиры. Спецслужбы прочесывали каждый дом, подвал и сарай. Как сообщали в