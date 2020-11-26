Предметом преступного посягательства стали чугунные плиты.

Следователями Отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела о краже чугунных плит с территории магазина строительных материалов. В совершении преступления обвиняются трое местных жителей.По версии следствия, в июне текущего года двое 40-летних мужчин проникли на территорию торговой точки, откуда похитили 68-килограммовую чугунную плиту. В течение следующих нескольких дней один из злоумышленников уже с другим, 35-летним, несколько раз проникали на территорию магазина, совершив хищение еще трех аналогичных плит.Ущерб, причиненный собственнику, составил 24 000 рублей.После поступившего сообщения сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили точки сбыта похищенной продукции. Позже было установлено и местонахождения фигурантов. В содеянном они сознались, пояснив, что вырученные деньги тратили на покупку спиртного и продуктов питания.В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору) с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.Материальный ущерб, причиненный потерпевшему, был полностью возмещен.