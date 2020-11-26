Кислородные баллоны для лечения пациентов с коронавирусом в больницах региона хранятся с нарушениями. Недостатки в обращении с оборудованием выявила специальная комиссия, которая

Кислородные баллоны для лечения пациентов с коронавирусом в больницах региона хранятся с нарушениями. Недостатки в обращении с оборудованием выявила специальная комиссия, которая посетила медучреждения областной столицы и районных городов. Среди проверяющих были представители департамента здравоохранения, Росздравнадзора, МЧС и эксперты ОНФ. Делегация проинспектировала 17 больниц региона после происшествия с кислородным оборудованием в Челябинской области. Напомним, там