Общественники направили сведения о нарушениях в департамент здравоохранения региона.

Эксперты ОНФ во Владимирской области выявили ряд недочетов в ходе мониторинга помещений медучреждений, где хранятся кислородные баллоны для нужд пациентов, проходящих лечение от коронавируса. Общественники направили сведения о нарушениях в департамент здравоохранения региона с просьбой об оперативном их устранении.После чрезвычайного происшествия с кислородным оборудованием в Челябинской области специальная комиссия, в которую помимо представителей департамента здравоохранения вошли эксперты ОНФ, Росздравнадзора и представители МЧС, проверила кислородные баллоны и оборудование в 17 больницах региона.«Мы побывали в больнице в микрорайоне Юрьевец города Владимира, проверяли там кислородное оборудование. Все тщательно осмотрели, нареканий практически не возникло. Есть маленькие недостатки, которые поручили устранить главврачу. Резервное оборудование здесь тоже имеется, так называемая кислородная рампа», – рассказала эксперт ОНФ во Владимирской области Татьяна Питиримова.Кроме областного центра, активисты ОНФ вместе с комиссией побывали в ряде ЦРБ. Тамситуация чуть хуже.Так, в ЦГБ Коврова обнаружено разрушенное покрытие разгрузочной площадки – рампы для безопасного перемещения кислородных баллонов.«В Муромской городской больнице необходимо оборудовать временное помещение для хранения баллонов, так как они находятся под открытым небом и не защищены от непогоды и механических воздействий. В Гороховецкой ЦРБ автомобиль, в котором перевозят кислородные баллоны, не оборудован должным образом, что может привести к необратимым последствиям», – подытожил мониторинг эксперт ОНФ во Владимирской области Владимир Прозор.В Кольчугинской ЦРБ отсутствуетспецтележка для перевозки кислородных баллонов по территории больницы, также необходимо отремонтировать эстакаду, на которой установлена рампа.«В Александровской районной больнице есть ряд замечаний по хранению пустых баллонов. Они должны стоять в специальном месте или в сваренных клетках. Нам обещали, что в ближайшее время устранят этот недостаток. Также в одном из помещений отсутствовала вентиляция. Мы заострили на этом внимание. Осмотр баллонов показал, что все они новые и их количества пациентам вполне хватает», – отметила член регионального штаба ОНФ во Владимирской области Наталья Палаткина.Устранение выявленных недостатков эксперты ОНФ взяли на контроль.