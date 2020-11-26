Подозреваемый, случайно увидев поврежденное огнем авто, похитил его и сдал в пункт приема металла.

В середине ноября в ОМВД России по Камешковскому району обратился житель города Владимира, сообщивший о пропаже принадлежащего ему автомобиля. Сотрудникам полиции мужчина рассказал, что накануне из-за технической неисправности его автомобиль сгорел у деревни Хохлово. На следующий день заявитель приехал на место происшествия, однако сгоревшую машину не обнаружил, после чего сразу обратился в полицию.В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили похищенное авто в одном из пунктов приема металла в областном центре. В дальнейшем была установлена личность и местонахождение мужчины, который его похитил.Фигурант, 61-летний житель Владимира, увидев сгоревшую машину, приехал на место на манипуляторе, похитил авто и в этот же день сдал в пункт приема металлолома, получив более 10 000 рублей.Следственным отделом в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).