Документы выписываются без обращения в медучреждение. Информация находится в свободном доступе.

Как известно в интернете можно найти многое. Теперь там продаются «липовые» справки об отсутствии коронавируса. Напомним, что такие просят предъявлять при возвращении из-за границы и при желании сдать кровь.Выявила факт фальсификации документов о состоянии здоровья Ковровская городская прокуратура. Поддельные справки выписываются без обращения в медучреждение. Информация находится в свободном доступе.По результатам мониторинга в суд направлено два административных иска о признании информации на сайтах запрещённой. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.