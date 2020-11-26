Полицейские с помощью подручных средств показывают принцип действия световозвращающих элементов и помогают дошколятам выработать навыки безопасного перехода дороги.

Сотрудники Госавтоинспекции в регулярном режиме проводят обучающие мероприятия с самыми маленькими участниками движения – воспитанниками детских дошкольных учреждений. Накануне практическое занятие дорожные полицейские провели с дошколятами в Коврове.Инспекторы ОГИБДД МО МВД России «Ковровский», используя подручные средства, создали имитацию многополосной проезжей части с автомобилями, светофорами и нерегулируемыми пешеходными переходами.Ребятам предложили стать участниками игры, в ходе которой они, будучи пешеходами, пересекали проезжую часть на разных участках пути. Сотрудники полиции, внимательно наблюдали за мальчишками и девчонками, подробно объясняя, в каких случаях юные участники движения допускали ошибки и к чему они могут привести в реальных дорожных условиях.Самым увлекательным для ребят моментом игры стала демонстрация принципа действия световозвращающих элементов. Создав в помещении сумрак, полицейские при помощи карманных фонариков показали, что в темноте световозвращющий элемент помогает водителю увидеть пешехода на достаточно большом расстоянии и не допустить аварию.По мнению полицейских и педагогов, такой подход к проведению занятий помогает выработке и укреплению у дошколят навыков безопасного поведения на дороге.