На них предлагается приобрести за деньги без фактического обращения в медорганизацию справки об отсутствии опасных заболеваний.

В Сети появились предложения покупки поддельных справок об отсутствии коронавирусной инфекции. Так Ковровской городской прокуратурой в ноябре проведен мониторинг сети «Интернет», в ходе которого выявлены сайты с предложениями о продаже поддельных документов. На них предлагается приобрести за деньги без фактического обращения в медорганизацию справки об отсутствии опасных заболеваний, в том числе COVID-19. Данная информация находится в свободном доступе и не требует специальной регистрации.По результатам проверки в суд направлено 2 административных исковых заявления о признании информации на сайтах запрещенной. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.