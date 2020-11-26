Массовая вакцинация от коронавируса в России начнется в ближайшее время. Детали раскрыли в Кремле.

Массовая вакцинация от коронавируса в России начнется в ближайшее время. Детали раскрыли в Кремле.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что граждане смогут привиться от COVID-19 до новогодних праздников. Точная дата начала массовой вакцинации в стране пока неизвестна."Задача состоит в том, чтобы как можно быстрее обеспечить всех желающих", – подчеркнул представитель Кремля.По словам Пескова, процедура будет добровольной. Массовая вакцинация пройдет поэтапно, в зависимости от региона и особенностей хранения препарата, сообщает РИА Новости.Материал дополняется.