По словам главы департамента, лекарствами обеспечиваются пациенты с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Сегодня на еженедельном брифинге директор департамента здравоохранения Елена Утемова сообщила, что Владимирская область закупила первую партию лекарств для бесплатного лечения коронавируса у амбулаторных пациентов. Это 18,5 тысяч упаковок препаратов 13 наименований - противовирусные, антибактериальные, антикоагулянты, жаропонижающие, входящие в стандарты лечения. Все они уже переданы в учреждения по оказанию первичной медицинской помощи.По словам главы департамента, лекарствами обеспечиваются пациенты с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией, либо с высоко вероятным диагнозом. Когда есть совокупность характерных симптомов и наличие внебольничной пневмонии.Как и другие регионы Владимирская область испытывает трудности с закупкой лекарств, потому что есть огромный спрос на них на фармацевтическом рынке. Производители не всегда успевают. Работа по закупке препаратов будет продолжена за счет регионального бюджета.