Гендиректор компании Дом.РФ Виталий Мутко сделала важное заявление. По его словам, в нашей стране стартует пилотная программа льготной ипотеки на покупку индивидуальных жилых домов.

Гендиректор компании "Дом.РФ" Виталий Мутко сделала важное заявление. По его словам, в нашей стране стартует пилотная программа льготной ипотеки на покупку индивидуальных жилых домов.Витали Мутко заверил, что запуск состоится в декабре. Он продлится до 1 июля 2021 года. Программа льготной ипотеки будет доступна заемщикам в возрасте до 35 лет с детьми до 19 лет. Кредит можно взять на срок до 20 лет. Выдавать займ будет банк "Дом.РФ".Уточняется, что новая программа затронет лишь первичный рынок. В связи с этим кредит будет доступен на покупку домов от застройщиков, при личном строительстве же гражданин должен будет заключить договор с подрядной компанией.Старт программы повысит привлекательность ипотеки на покупку жилых домов. Кроме того, интерес к частным домам уже увеличился из-за пандемии коронавируса – люди стали воспринимать города как опасное место и задумывается о переезде в области.Напомним, ранее Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. В частности, государством будут выделены средства на продление программы льготной ипотеки.Как писали "Дни.ру", в августе этого года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о снижении размера первого взноса по до 15%. Ранее этот показатель составлял 20% от общей суммы кредита.