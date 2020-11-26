25 ноября владимирская авиамедицинская бригада совершила очередной вылет в Муромский район.

25 ноября владимирская авиамедицинская бригада совершила очередной вылет в Муромский район.Медики оперативно доставили по воздуху в региональный сосудистый центр ОКБ 89-летнюю женщину с острым повторным инфарктом миокарда. Ей была оказана своевременная специализированная помощь.Напомним, авиамедицинской бригады состоялся ровно неделю назад, 18 ноября. Медики экстренно госпитализировали из Мурома пациента с острым нарушением мозгового кровообращения. Время полета составило всего 45 минут.Теперь вылеты санавиации будут проходить на регулярной основе. Финансирование перелетов предусмотрено в рамках региональной программы «Развитие первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение».Вертолет среднего класса «Ансат» с медицинским модулем базируется на площадке в окрестностях областного центра. Летательный аппарат оснащен всем необходимым для оказания экстренной медицинской помощи. В составе владимирской авиамедицинской бригады – врач-анестезиолог-реаниматолог и фельдшер скорой медицинской помощи.Авиамедицинские перелеты на территории области обеспечивает АО «Русские вертолетные системы». Компания определена по результатам проведения конкурсных процедур.