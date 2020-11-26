Более 200-сот положительных отзывов и чудесные истории выздоровления маленьких пациентов. Во Владимире подвели итоги конкурса народного признания “Наш любимый врач”. Проголосовать за

Более 200-сот положительных отзывов и чудесные истории выздоровления маленьких пациентов. Во Владимире подвели итоги конкурса народного признания “Наш любимый врач”. Проголосовать за любимого доктора владимирцы могли в течение всего октября на портале нашлюбимыйврач.рф. Конкурсантами были 150 медиков, но любимыми стали лишь 10 врачей, набравшие наибольшее количество отзывов и благодарностей. Кстати, самым народным и самым любимым,