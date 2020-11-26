Летательный аппарат оснащён всем необходимым для оказания экстренной медицинской помощи. В составе владимирской бригады – врач-анестезиолог-реаниматолог и фельдшер скорой помощи.

25 ноября вертолётом санавиации 89-летня женщина с острым инфарктом миокарда доставлена из Муромского района в сосудистый центр Областной клинической больницы. Благодаря своевременному вмешательству медицинской бригад, пенсионерке была оказана квалифицированная помощь.Напомним, что перелёты стали возможны после ввода в эксплуатацию площадки 30 на 30 метров на территории ОКБ. Объект оборудован так, что сюда можно доставлять пациентов в любое время суток.Первый вылет вертолёт «Ансат» совершил 18 ноября, когда.Летательный аппарат оснащён всем необходимым для оказания экстренной медицинской помощи. В составе владимирской бригады – врач-анестезиолог-реаниматолог и фельдшер скорой помощи.По результатам конкурса авиамедицинские перелеты по Владимирской области обеспечивает АО «Русские вертолетные системы».