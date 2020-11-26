Обладминистрация ждёт предложений по организации сбора, вывоза и утилицации ТКО.

Ранее мы сообщали, что на департамента природопользования и охраны окружающей среды размещён проект терсхемы по обращению с ТКО. Цель – открытое, публичное обсуждение мусорной проблемы.«Вместе с жителями нам нужно найти ответ на вопрос: куда будем девать мусор, количество которого ежедневно растёт?», – подчеркнула директор Департамента природопользования и охраны окружающей среды Татьяна Клименко.Как сообщает Белый дом, многие полигоны во Владимирской области практически исчерпали свой ресурс и близки к закрытию.«Необходимо серьёзно снижать объём мусора, который вывозят на свалки. Внедрять раздельный сбор, извлекать из отходов вторсырьё и проводить грамотную утилизацию. Главное – наращивать темпы строительства современных объектов сортировки, утилизации и обезвреживания», – добавила Татьяна Клименко.В администрации Владимирской области отмечают, что, не желая участвовать в решении проблемы, некоторые руководители городов и районов демонстрируют собственный непрофессионализм, недальновидность и равнодушие к судьбе земляков.Напоминаем, что общественное обсуждение проекта проводится до 7 декабря. Все неравнодушные к сложившейся экологической ситуации и готовые высказать свою позицию, могут присылать предложения в департамент на электронку: или по почте: 600000, г. Владимир, ул. Гагарина, 31.