Установлено, что подозреваемая употребляет наркотики и знала места, где их можно обнаружить.

Во Владимире сотрудники транспортной полиции пресекли факт незаконного оборота наркотических средств в крупном размере. Сообщили в пресс-службе ведомства.27-летнюю местную жительницу полицейские задержали в тот момент, когда она забирала из тайника-закладки какой-то сверток. Служебно-розыскная собака по кличке Алиса обозначила наличие запрещенных веществ у задержанной девушки. При личном досмотре в кармане ее верхней одежды полицейские обнаружили пакет, внутри которого находилось вещество в виде порошка и комков желтого цвета.Проведённая экспертиза подтвердила, что содержимое свёртка – наркотическое средство «соль», весом более 1,5 грамма, что является крупным размером.Установлено, что подозреваемая употребляет наркотики и знала места, где их можно обнаружить.Возбуждено уголовное дело. Женщине может грозить лишение свободы на срок до 10 лет.