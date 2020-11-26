Масса найденного синтетического порошка составила 1,5 грамма.

Владимирская транспортная полиция задержала с поличным 27-летнюю наркоманку в момент, когда девушка достала партию «соли» из закладки.Определить противозаконное содержимое помогла спаниель «Алиса», которая благодаря своему чутью унюхала запрещённое вещество.Масса найденного синтетического порошка составила 1,5 грамма. Выяснилось, что задержанная давно употребляет наркотики и знает, где их можно найти.В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере». Ей грозит до 10 лет тюрьмы.