В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, по 23 января 2021 года включительно.

В отношении сторонника террористической организации избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сообщает пресс-служба ."Вести" о задержании террористов вселе Черкутино Собинского района.Задержанный обвиняется в том, что находясь на территории Собинского района Владимирской области,3 ноября ссети «Интернет» и мессенджера «WhatsApp» вовлекал лицо в совершение на территории Москвы взрывов автомобилей, снаряженных баллонами с газом.Кроме того, мужчина обвиняется в том, что, находясь на территории Собинского района, незаконно изготовил самодельное взрывное устройство, содержащее в составе заряд смесевого взрывчатого вещества, самодельное средство инициирования электрического действия и готовые поражающие элементы в целях совершения на территории Российской Федерации террористического акта путем подрыва самодельного взрывного устройства в местах массового пребывания людей на территории Москвы.В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, по 23 января 2021 года включительно.