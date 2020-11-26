В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, по 23 января 2021 года включительно.
В отношении сторонника террористической организации избрана мера пресечения в виде заключения под стражу
. Сообщает пресс-служба .
"Вести" о задержании террористов в
селе Черкутино Собинского района.
Задержанный обвиняется в том, что находясь на территории Собинского района Владимирской области,
3 ноября с
сети «Интернет» и мессенджера «WhatsApp» вовлекал лицо в совершение на территории Москвы взрывов автомобилей, снаряженных баллонами с газом.
Кроме того, мужчина обвиняется в том, что, находясь на территории Собинского района, незаконно изготовил самодельное взрывное устройство, содержащее в составе заряд смесевого взрывчатого вещества, самодельное средство инициирования электрического действия и готовые поражающие элементы в целях совершения на территории Российской Федерации террористического акта путем подрыва самодельного взрывного устройства в местах массового пребывания людей на территории Москвы.
В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, по 23 января 2021 года включительно.