Более 2200 сообщений о дистанционных хищениях денежных средств граждан поступило в этом году в органы внутренних дел Владимирской области.

Более 2200 сообщений о дистанционных хищениях денежных средств граждан поступило в этом году в органы внутренних дел Владимирской области. Суммы, которые граждане отдают злоумышленникам, варьируются от нескольких тысяч до миллионов рублей. Как не попасться на удочку мошенников?Около двухсот тысяч рублей, которые Наталья Миронова копила на обучение детям, оказались у мошенников. Однако и этого злоумышленникам оказалось недостаточно. После того, как они получили первый перевод, потерпевшую убеждали взять еще и кредит в банке, но от этого женщину уберег супруг.По словам Натальи, о таких телефонных мошенниках она знала и раньше, но из-за сильной усталости и напряженного состояния растерялась - а дальше, всё, как в тумане...Наталья Миронова, потерпевшая: “Позвонили мне по телефону, причем он начинался с 900 и сказали, что необходимо срочно решить проблему - у вас пытаются заблокировать счета, украсть. И попав на это состояние человека... Бегите срочно в банк, мы вам поможем. Представились сотрудниками банка, потом перезвонил якобы сотрудник полиции, ни в коем случае никому не сообщайте, мы вам помогаем. Психологически они завладевают вниманием людей”.Если раньше мошенники пытались узнать данные карты, а затем списывали денежные средства со счёта, то сейчас они, как правило, представляются сотрудниками банка и предлагают обезопасить денежные средства, путем перевода их на якобы безопасный счет. Но на деле этот счет принадлежит злоумышленникам. Кроме этого, мошенники начали использовать IP-телефонию - подделать можно любой номер. Вычислить обман стало ещё сложнее. Звонок может поступить даже с официальной горячей линии банка. Что делать, чтобы не попасть на уловку мошенников рассказали во владимирском управлении МВД.Надир Беляков, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по городу Владимиру: “Перепроверять, ни в коем случае не поддаваться, не паниковать. Ещё раз говорю, если какие-то есть сомнения, то необходимо прекратить разговор. Мы с банками работаем сейчас вместе по профилактике и каждый банк говорит, что наши сотрудники не обзванивают. Если какие-то подозрения имеются по банковским счетам или банковским продуктам необходимо позвонить по номеру, указанному на банковской карте”.Но несмотря на все предупреждения, таких телефонных хищений меньше не становится. И попадаются не только пожилые люди, но и молодежь. Очень много фактов мошенничества при совершения сделок купли-продажи на сайтах-дублерах. Если вы все-таки стали жертвой мошенников , первым делом необходимо сообщить в полицию, и там подскажут дальнейшие действия.Юлия Шувалова, Андрей Синягин"Вести-Владимир"