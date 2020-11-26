Общественное обсуждение проекта Территориальной схемы проводится до 7 декабря.
Департамент природопользования и охраны окружающей среды разместил на своём официальном сайте в 33 регионе для его публичного и открытого общественного обсуждения.
Оно проводится до 7 декабря включительно. Все граждане, неравнодушные к сложившейся экологической ситуации в регионе и готовые высказать свою позицию об организации переработки отходов, могут присылать предложения в Департамент природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области на адрес электронной почты: [email protected]
или по адресу: 600000, г. Владимир, ул. Гагарина, 31.