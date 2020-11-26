И это шокирует, учитывая что такой суточной смертности не было за всё время пандемии. Максимум за сутки умирало 5 человек. Такое было несколько раз. Последний – буквально накануне. Общая

И это шокирует, учитывая что такой суточной смертности не было за всё время пандемии. Максимум за сутки умирало 5 человек. Такое было несколько раз. Последний – буквально накануне. Общая смертность от новой заразы во Владимирской области теперь составляет 310 человек. Заразились коронавирусом за последние сутки 129 жителей. На два больше, чем накануне. Всего больных теперь