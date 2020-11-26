Выразить свою позицию можете и вы.

О полезной социальной рекламе. Владимирские волонтеры при поддержке регионального департамента культуры запустили акцию #Добромаска33.Под этим хэштегом в небольших видеороликах в соцсетях они помогают информировать жителей о необходимости соблюдать ограничительные меры: носить маску, соблюдать дистанцию и вообще быть более внимательным к своему здоровью и здоровью окружающих. Выразить свою позицию можете и вы.Я надел маску и берегу своё здоровье и окружающих. А ты?Любовь Истратова