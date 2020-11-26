Также за этот день ещё 129 владимирцам поставили диагноз Covid-19.

По информации федерального оперштаба, за минувшие сутки во Владимирской области от ковида скончались 15 пациентов. Общее число жертв коронавируса выросло до 310 жителей региона.Также за этот день ещё 129 житеоям области поставили диагноз Covid-19. Таким образом, численность инфицированных за время пандемии выросла до 12 696 человек.За вчерашний день во Владимире диагностировано 23 случаая заражения, 17 - в Муромском, 14 - в Гусь-Хрустальном, 8 - в Александровском, по 7 в Гороховецком и Ковровском, по 6 - в Вязниковском, Юрьев-Польском, Кольчугинском, Киржачском, Камешковском районах, по 5 - в Меленковском, Суздалськом районах и городе Радужный, по 3 - в Селивановском и Собинском, 2 - в Судогодском районах.За 2020 год в областном центре ковидом заразились 2282 человека. Ещё 1788 - в Гусь-Хрустальном районе, 1477 - в Муроме, 1033 - в Ковровском, 946 - в Петушинском, 923 - в Александровском, 635 - в Вязниковском, 549 - в Юрьев-Польском, 495 - в Собинском, 452 - в Кольчугинском, 366 - в Суздальском, 335 - в Меленковском, 314 - в Гороховецком, 294 - в Селивановском, 237 - в Камешковском, 216 - в Судогодском, 197 - в Киржачском районах, 157 - в Радужном.Излечились от недуга за день ещё 219 пациентов. Общая численность выздоровевших составляет 10 366 жителей Владимирской области.