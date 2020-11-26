Экстремиста арестовали на 2 месяца.

В начале ноября, находясь на территории Собинского района, азиат пытался через «WhatsApp» привлечь человека к взрывам в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда.Переписка состоялась 3 ноября и длилась c 17:13 да 18:10. Известно, что террористы планировали взрывать автомобили. К 24 ноября экстремист изготовил самодельную бомбу, в заряд которой вошло смесевое взрывчатое вещество, самодельное устройство инициирования взрыва и готовые поражающие элементы. По задумке исламиста, оно должно было взорваться в местах массового пребывания людей в столице России.Однако, терракт предотвратили сотрудники ФСБ, которые провели во Владимирской области спецоперацию по задержанию сторонника ИГИЛ (запрещена в РФ).25 ноября его арестовали на 2 месяца, до 23 января 2021 года включительно.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «террористический акт».