Пытался сдать в металолом чужой автомобиль и заработать на этом денег. В полицию Камешковского района обратился владимирец, он рассказал, что у него угнали сгоревшую машину. Владелец

Пытался сдать в металолом чужой автомобиль и заработать на этом денег. В полицию Камешковского района обратился владимирец, он рассказал, что у него угнали сгоревшую машину. Владелец рассказал правоохранителям, что накануне из-за технической неисправности у него сгорел автомобиль рядом с деревней Хохлово. Отечественную легковушку он приехал забирать в Камешковский район на следующий день. но машины на