Преступную деятельность пресекли сотрудники ФСБ

Управление ФСБ во Владимирской области возбудило уголовное дело против 57-летнего муромлянина. Его подозревают в контрабанде военной продукции в Китай.«В июне 2020 года житель Мурома переписывался в интернете с неустановленным человеком. Темой беседы стала перевозка в поднебесную оборудования для создания военной техники», - пояснили в региональном управлении ФСБ.После чего мужчина купил ряд изделий, которые относятся к продукции военного назначения и попытался отправить их по почте в Китай. Однако посылка до адресата не дошла. Её перехватили сотрудники ведомства.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Теперь ему грозит до 7 лет колонии.