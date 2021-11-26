По состоянию на 26 ноября в медорганизациях региона действует 2285 коек для пациентов с новой...

По состоянию на 26 ноября в медорганизациях региона действует 2285 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 67,6 процента из них занято (1544), свободна 741 койка.54532 пациента с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 157 человек.За период наблюдения в области отмечено 2459 летальных случаев, за сутки - 12 человек.Напомним, во Владимирской области 26 ноября зафиксировано 313 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.Фото: https://pixabay.com/ru/