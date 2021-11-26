На официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок говорится, что 26 ноября...

На официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок говорится, что 26 ноября завершается прием заявок на участие в электронном аукционе по подбору подрядчика на проведение ремонтных работ Драмтеатра во Владимире.Сумма контракта – почти 730 млн рублей. От нового подрядчика требовалось проведение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, предусматривающих проектную документацию, утвержденную в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности. Но ни одной заявки на участие подано не было. Закупка признана несостоявшейся.Напомним, 29 июня 2020 года загорелся владимирский Драмтеатр. Серьезно пострадали отремонтированные фойе здания, зрительный зал и сцена. Ущерб сейчас оценивается.