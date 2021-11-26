25 ноября врио Губернатора Александр Авдеев совершил рабочую поездку в Судогодский район, сообщает...

25 ноября врио Губернатора Александр Авдеев совершил рабочую поездку в Судогодский район, сообщает пресс-служба Администрации Владимирской области. Знакомство с территорией он начал с деревни Вяткино, где в скором времени должен появиться долгожданный инфраструктурный объект – канализационные очистные сооружения. В рамках госпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры во Владимирской области» в 2021 году на реализацию этого проекта из областного бюджета выделено свыше 160 млн рублей.На объекте выполнено бетонирование колонн и стен здания очистных сооружений. Одновременно ведётся прокладка водопровода и канализации очищенных вод. По проекту подрядная организация – компания «ТДМ» – уже должна была приступить к финальной стадии строительно-монтажных работ, однако на сегодняшний день фиксируется отставание от графика. Подрядчик объяснил затянувшуюся стройку ростом цен на материалы: по некоторым позициям удорожание составило 100 процентов от первоначальной стоимости. Кроме того, в последнее время наблюдается дефицит ряда стройматериалов.«Видно, что работа на стройке кипит, подрядчик ответственный, и не его вина, что в 2021 году цены значительно вышли за пределы сметы. Мы проведём рабочее совещание, чтобы досконально вникнуть в ситуацию, посмотреть другие технические решения, которые могли бы вписаться в сметную стоимость, обсудить, где мы можем пойти на удорожание. В любом случае постараемся помочь, найти решение и обязательно запустить необходимые этой территории очистные», – подчеркнул Александр Авдеев.Фото: https://avo.ru/