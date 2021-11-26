Наш земляк, Виталий Омельченко из Гусь-Хрустального, сыграл одну из заметных ролей в художественном...

Наш земляк, Виталий Омельченко из Гусь-Хрустального, сыграл одну из заметных ролей в художественном фильме "Небо".Фильм рассказывает о подвиге Олега Пешкова и Константина Мурахтина. В 2015 году их самолет в Сирии сбил турецкий истребитель. Взрослого подполковника Сошникова сыграл Игорь Петренко, а молодого - Виталий Омельченко. Артист признается: во многом роль он получил благодаря внешнему сходству с Игорем Петренко. Виталий Омельченко закончил Ярославский государственный театральный институт в 2020 году. И сразу уехал в Севастополь. Это его первый опыт работы в полнометражном кино. По словам Виталия, герой картины "Небо" ему близок.Виталий Омельченко, актер:- Я очень доволен, во-первых, своей работой, фильм получился очень хороший. Над ним работала слаженная творческая команда. Было, конечно, сложно. Но для меня это была сказка какая-то. Я как ребенок, который новый мир щупал. Мне много уже пришло сообщений от незнакомых людей со всей России и от моих друзей. Поздравляют, благодарят. Друзья-актеры сказали, что это хорошая взлетная площадка для дальнейших свершений.