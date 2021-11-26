С Днём матери жителей региона поздравил врио губернатора Александр Авдеев.

Во Владимирской областной филармонии состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню матери. Многодетных мам и членов их семей поздравил врио губернатора Александр Авдеев.На сцене учреждения 10 многодетным парам из Владимирской области вручены почётные знаки «Родительская слава Земли Владимирской». Награду получили Наталья и Михаил Алексеевы, Наталья и Владимир Большаковы, Оксана и Дмитрий Евдокимовы, Ирина и Василий Летягины, Валентина и Денис Минеевы, Наталья и Сергей Сметанины, Анна и Максим Строкины, Екатерина и Михаил Терентьевы, Мария и Сергей Шпилевич.Кроме того, заслуженные награды вручены победителям этапов конкурса «Семья года». В номинации «Золотая семья» лучшей стала семья Захаровых из Юрьев-Польского района. В региональном отборе принимали участие 29 мам и пап.«Сегодня мы искренне говорим «спасибо» всем мамам за то, что вы сохраняете семьи, растите детей, принимаете под своё крыло приёмных детей, являетесь для ваших близких опорой и дарите им свою любовь, заботу и ласку. От всей души поздравляю вас с праздником. Желаю здоровья, радости, счастья, семейного благополучия и взаимопонимания», − отметил глава региона в своей речи.