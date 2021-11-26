Осуждённым ИК-2 в Покрове продемонстрировали постановку «За любовь благодарю», посвященную поэту и певцу Александру Вертинскому.

Труппа Владимирского академического театра драмы показала спектакль в покровской ИК-2, где отбывает наказание Алексей Навальный. Осуждённые увидели постановку «За любовь благодарю», посвященную поэту и певцу Александру Вертинскому. Главную роль исполнил заслуженный работник культуры РФ Владимир Лаптев.«Вертинский всю жизнь скитался и тема одиночества, любви, желания быть дома – это очень актуально. Наш зритель получит большое удовольствие и надежду на свою дальнейшую жизнь», - отметил артист.Сотрудники учреждения и заключенные аплодировали после исполнения каждой песни Вертинского. Начальник колонии Александр Муханов передал гостям благодарственное письмо и картину, написанную арестантами.Неизвестно присутствовал ли оппозиционер в зале, но выступление было записано для демонстрации по сети кабельного телевидения для всех сидельцев.Напомним, что администрация ИК-2 в Покрове Оно подразумевает организацию ряда культурно-просветительских мероприятий.На очереди у владимирских актёров ИК-1 в Головино, ИК-3 Владимира, а также ИК-6 в Мелехово.