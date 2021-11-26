Бригаде медиков, которые были вынуждены привезти пациента к Белому дому, грозит увольнение. Об этом в соцстеях сообщил председатель межрегионального профсоюза работников здравоохранения.

Бригаде медиков, которые были вынуждены привезти пациента к Белому дому, грозит увольнение. Об этом в соцстеях сообщил председатель межрегионального профсоюза работников здравоохранения. С его слов, за медиков взялась даже прокуратура. Эти кадры в середине октября облетели всю страну. Менее, чем за 5 месяцев бригада медиков в третий раз привезла пациента с короновирусом к зданию Белого