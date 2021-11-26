Декаду общественных приёмов граждан в регионе проведёт Единая Россия. Она приурочена ко дню...

Декаду общественных приёмов граждан в регионе проведёт "Единая Россия". Она приурочена ко дню рождения партии. Любой человек может записаться на приём к представителю власти самого разного уровня.Приём граждан в общественных приёмных в честь 20-летия основания партии "Единая Россия" стартует 1 декабря.Встречи пройдут до 10-го декабря и охватят все территории Владимирской области. На вопросы жителей ответят сенаторы и депутаты всех уровней, главы и представители региональных и муниципальных органов власти, профильных ведомств. Также можно будет получить правовую помощь. Учитывая эпидемиологическую обстановку, все приёмы будут проходить в дистанционном формате. Для предварительной записи можно обратиться в региональную общественную приёмную партии "Единая Россия" по телефону: 32-65-75 и во все местные отделения. Вся контактная информация - на сайте vladimir.er.ru.