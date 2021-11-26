Медики намерены оспорить приказ главврача и выводы прокуратуры.

Прокуратура Владимирской области намерена привлечь к дисциплинарной ответственности медиков скорой помощи, которыеВ соцсетях уже опубликован приказ скандально известного главврача больницы в Радужном Людмилы Жуковой. Она лишила фельдшера скорой помощи Анну Воеводину стимулирующих выплат.Напомним, что спецмашина подъехала на парковку обладминистрации 17 октября около 23:00. В соцсетях с места событий. В карете «скорой» находилась бригада скорой медицинской помощи из Радужного. Получив в нескольких больницах отказ в размещении 89-летней женщины, медики привезли её на Октябрьский проспект.Их целью была скорейшая госпитализация больной, а не привлечение внимания общественности. В результате пенсионерку приняли в ковидарий в Загородном. Состояние женщины стабилизировалось.Если верить фото, а не верить ему оснований нет, трём фельдшерам и водителю объявили выговор и лишили премий.Что касается реакции прокуратуры, то ведомство пришло к выводу, что у медработников не было правовых оснований доставлять больную к зданию администрации Владимирской области. При этом прокуроры подтверждают неоднократные отказы в госпитализации.Советник юстиции А.Ю. Корсаков требует привлечь бригаду к дисциплинарной ответственности за действия, которые могли создать угрозу жизни и здоровью пациентки.Однако Анна Воеводина считает, что ожидание на парковке Белого дома наиболее оптимальным логистическим решением. Вблизи находился ковидарий, расположенный на улице Токарева. Она обратилась к юристам. Выводы прокуратуры и приказ Людмилы Жуковой оспорят в суде.Напомним, что это третий подобный случай. Предыдущий был зафиксирован в начале октября. Первый - ночью 16 июня, когда бригада станции скорой помощи привезла на парковку мужчину с подозрением на коронавирус.Как сообщили медики, пять ковидариев отказали в госпитализации больного с сатурацией 50%, поэтому, попав как они считали в безвыходное положение, сотрудники СМП решили продемонстрировать реальную ситуацию с пандемией во Владимирской области. Тогда власти сочли инцидент за провокацию, ведь вслед за медиками к Белому дому приехала съемочная группа федерального СМИ. В обоих предыдущих случая о взысканиях в отношении медиков не сообщалось. При этом в предыдущих историях медики намеревались придать своему появлению более широкий резонанс.