Штраф до миллиона рублей за нарушение антиковидных мер грозит организаторам концерта в баре баре IZI Moscow. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Ян Поповский.

Штраф до миллиона рублей за нарушение антиковидных мер грозит организаторам концерта в баре баре IZI Moscow. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Ян Поповский.Сотрудники ОАТИ выявили факты массовых нарушений санитарно-эпидемиологических требований во время концерта. Поплавский рассказал, что посетители грубо нарушили требования социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты."Организаторы мероприятия будут вызваны в инспекцию", – заявил главный инспектор.За нарушения организацию могут оштрафовать на 300 тысяч рублей. Если будет установлен факт причинения вреда здоровью людей, сумма увеличится до миллиона, отмечает Агентство городских новостей "Москва".Ранее , что несколько кальянных в центре Москвы могут закрыть на срок до 90 суток или выписать штраф в размере 300 тысяч рублей. Они обслуживали посетителей после 24 часов и не соблюдали требования по использованию средств индивидуальной защиты.