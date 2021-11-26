В ходе преследования полицейскими было применено табельное оружие.

Сотрудниками ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве задержан водитель автомобиля марки БМВ, который пытался скрыться, игнорируя требования об остановке транспортного средства.Несколько часов назад на внутренней стороне Московской кольцевой автодороги инспекторы ДПС остановили иномарку. В ходе проверки документов мужчина резко нажал на педаль газа. Машина начала движение, совершая столкновения с другими транспортными средствами, одно из которых загорелось. В ходе преследования полицейскими было применено табельное оружие, и на 35-м километре Симферопольского шоссе иномарка была заблокирована. Водитель ранен и задержан.На заднем сиденье БМВ обнаружено три крупных свертка с белым порошкообразным веществом. Предположительно, это несколько килограммов синтетического наркотического средства.По данному факту будет принято процессуальное решение.