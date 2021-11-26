Зубры вышли на тропу. В Клязьминско-Лухском заказнике сообщают - с наступлением холодов животные...

Зубры вышли на тропу. В Клязьминско-Лухском заказнике сообщают - с наступлением холодов животные начали выходить к подкормочным площадкам, а значит, пора бронировать экскурсии по экологическим тропам.Полюбоваться этими могучими животными в естественной среде обитания и даже сделать с ними фото можете успеть и вы. Собирайте друзей и бронируйте экскурсионный маршрут. Главное, говорят в заказнике, тепло одеться и взять с собой горячий чай. На экскурсии также можно услышать пение птиц, увидеть бобровые хатки, сотрудники покажут вам удивительный узор следов других редких животных нашего региона. Проведите выходной в тишине первозданной природы.