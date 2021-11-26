За десять месяцев 2021 года количество абонентов «Видеонаблюдения» от «Ростелекома» во Владимирской...

За десять месяцев 2021 года количество абонентов «Видеонаблюдения» от «Ростелекома» во Владимирской и Ивановской областях выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 13 тысяч. Особенно популярен сервис у жителей областных центров — Владимира и Иванова. Основной спрос на услугу уже по традиции пришелся на летний период. Специалисты компании связывают это с дачным сезоном: горожане хотят дистанционно контролировать свои загородные дома. Не случайно более 80% всех приобретенных в это время видеокамер размещено в частном секторе.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Второй год подряд мы наблюдаем рост популярности сервиса «Видеонаблюдение». В числе его пользователей и я сам, и многие мои друзья, и коллеги. Так, несколько месяцев назад мой заместитель купил земельный участок под дачу и сразу же установил по его периметру несколько камер. Теперь в онлайн- режиме следит за ходом строительства: соблюдением трудовой дисциплины работниками, своевременностью поставки материалов и их рациональным использованием. И все больше жителей Владимирской и Ивановской областей понимают, что видеонаблюдение – это действенный способ защиты личного имущества и контроля за происходящими у них дома событиями. Многие пользователи подключают услугу и для того, чтобы дистанционно следить за детьми, домашними питомцами, обслуживающим персоналом или пожилыми родственниками. Организация сервиса элементарна: нужно установить камеру и скачать приложение для умного дома на свой гаджет».Сергей Рыбченко, клиент «Ростелекома» во Владимире:«Прошлой осенью, закрывая дачный сезон, мы установили на своем участке две камеры внешнего видеонаблюдения от “Ростелекома”. С их помощью контролировали порядок на территории и избежали изнуряющих зимних поездок в район только ради проверки сохранности имущества. Этой весной решили избавить себя от необходимости возвращаться с дачи в квартиру с аналогичной целью. Сервис “Видеонаблюдение” не просто дал нам возможность чувствовать себя спокойнее, но и высвободил немало времени».Облачный сервис «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» позволяет дистанционно контролировать события в доме, квартире, на придомовой территории из любой точки мира, где есть интернет. В пакет решения входит цифровая HD-видеокамера с инфракрасной подсветкой, встроенными микрофоном и датчиком движения. Управление услугой доступно через WEB-интерфейс или мобильное приложение. Причем привязать к одному личному кабинету можно несколько камер, даже если они установлены в разных помещениях или в разных городах. Изображения с камер доступны для просмотра как в режиме реального времени, так и в записи.Видеоархив хранится в защищенном облаке «Ростелекома» до 30 дней.Узнать о наличии технической возможности подключения видеонаблюдения, получить дополнительную информацию об услуге можно на сайте или по телефону 8 800 301 38 20