Мать с большой буквы - Наталья Пугаева. Она успевает все и даже больше, а само семейство Пугаевых -...

Мать с большой буквы - Наталья Пугаева. Она успевает все и даже больше, а само семейство Пугаевых - источник вдохновения и мотивации. Подзарядилась о семью-генератор и Любовь Клюквина.- Во сколько вы обычно встаете?- Я обычно всегда встаю в 6 утра.- А ложитесь?- В лучшем случае в 12.У Натальи Пугаевой 5 детей, двое из них - приёмные. "4 работы", капля времени для себя и океан любви. Уже 20 лет Наталья руководит филиалом владимирского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Своим секретом молодости называет хорошее настроение и спорт. Уже несколько лет Наталья возглавляет семейный спортивный клуб "Радуга-Теннис". Он получил президентский грант. Все ради сплочения семей, в том числе многодетных и с детьми-инвалидами.Наталья Пугаева, многодетная мать (ЗАТО Радужный):- Объединила 160 человек, больше 70-ти семей, и я очень рада, что у нас так много людей в нашем клубе.После основной работы дела у Натальи не заканчиваются. Она - профессиональный матрешечник. Рисует по дереву уже 30 лет.Наталья Пугаева, многодетная мать (ЗАТО Радужный):- Я прихожу домой, я успокаиваюсь, я сижу, рисую. У меня в голове, как одна моя знакомая сказала: "У нее в голове всегда цветочки". Это точно, узоры, я всегда думаю о том, как родится новая матрешка или какая-то картина.Большой просторный дом - голубая мечта семьи Пугаевых. Его возводят уже 9 лет. По проекту мужа Натальи - Леонида. Для удобства каждого в большой семье. В том числе любимой бабушки - главной мамы семейства. Именно она когда-то дала благословение сыну на брак. Супруги Пугаевы вместе с совершеннолетия, но их любовь годов не считает.Наталья Пугаева, многодетная мать (ЗАТО Радужный):- Он в своей жизни, действительно, всего себя отдает семье.Леонид Пугаев, многодетный отец:- Человек удивительной доброты, я бы сказал. Такого человек- надо поискать. И у неё много энергии. Это, понимаете... это электростанция.В большой семье Пугаевых никто ни на кого не давит. Главное правило - никакой лжи.Глеб Пугаев, сын:- Она научила меня двигаться к цели, не принимать близко к сердцу все плохое.Андрей Пугаев, сын:- Научила заботиться обо всех, любить всех.Лиза Пугаева, дочь:- Когда она приходит домой, она ещё и успевает заботиться о семье.Дружная семья Пугаевых, легкая на подъем, любители спортивного отдыха с палатками и рыбалкой, проходит через любые преграды. Сплоченность и любовь помогают сдерживать серьезную болезнь отца.Наталья Пугаева, многодетная мать (ЗАТО Радужный):- Только папа у нас вернулся из больницы, первое, что он сделал - построил плот с мальчиками, и в августе, уже практически в конце августа - я ужасно переживала, как это будет все происходить - они сплавились на плоту по реке Клязьма с ночевкой.Наталья - профессиональный художник, соцработник, волонтер, кулинар, жена и просто счастливая Мама. Которая дарит счастье и другим.Наталья Пугаева, многодетная мать (ЗАТО Радужный):- Я сказала мужу: "Вот я только помечтала и все свершилось". Он говорит: "Нет, ты только пожелала, и тебе все далось". Но ещё от тебя самой зависит...Любовь Клюквина, Илья Хлудов. «Вести-Владимир»