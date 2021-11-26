Медиатор - специалист, призванный разрешать конфликты, как правило, внутрисемейные, беседуя с их...

Медиатор - специалист, призванный разрешать конфликты, как правило, внутрисемейные, беседуя с их участниками."Владимирская региональная ассоциация медиаторов" - первая в области начала профессионально заниматься таким способом урегулирования споров. С какими вопросами к медиаторам обращаются чаще всего и как владимирцы могут воспользоваться этой услугой? Гостем нашей студии стала координатор проектов "ВРАМ", медиатор Валерия Сергеева.