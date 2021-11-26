Управление транспорта и связи готовит документы ещё для семи маршрутов: №4С, №9С, №11С, №25, №27, №26С, №28 и №55С.

Во Владимире не состоялся . Компанию-победителя должны были определить 19 ноября, но из-за отсутствия интереса со стороны перевозчиков торги перенесли ещё на несколько дней. Однако ни в первый, ни во второй раз желающих не нашлось. Сейчас владимирцев временно возят автобусы «Владимирпассажиртранса».Чиновники намерены вновь выставить лот на госзакупках. В горадминистрации намерены проводить конкурс до тех пор, пока он не состоится. Новый объявят до конца года.По условиям контракта транспортное предприятие выпустит на линию 10 автобусов вместимостью не менее 90 человек. Интервалы движения не должны превышать 10-15 минут. В сутки подвижной состав будет совершать 142 рейса. Срок обязательств – 5 лет.Среди требований – обязательное участие в программе обновления автопарка, а также ребрендинг под красно-белые цвета. Автобусы должны быть оснащены системой ГЛОНАСС, терминалами безналичной оплаты проезда, а также видеорегистраторами.Добавим, что управление транспорта и связи готовит документы ещё для семи маршрутов: №4С, №9С, №11С, №25, №26С, №28 и №55С.