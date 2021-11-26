Инициатива исходила от врио губернатора Александра Авдеева.

Из бюджета Владимирской области выделено 10 млн рублей на покупку подарков детям-инвалидам, подросткам из многодетных малообеспеченных семей с пятью и более детьми, а также ребятам из семей, находящимся в трудной жизненной ситуации. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе губернатора.Всего новогодние гостинцы получат более 13 тысяч юных владимирцев. Сладости маленьким жителям региона вручат сотрудники соцзащиты.Для поддержки других социально незащищённых категорий граждан власти ведут поиск по привлечению спонсорских средств.