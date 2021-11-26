Завтра, в 8:00 расскажем: - Гитарные инь и янь... Импровизации от музыканта- виртуоза Алексея...

Завтра, в 8:00 расскажем:- Гитарные инь и янь... Импровизации от музыканта- виртуоза Алексея Барышева.- От эко-панно до самотканных гобеленов. Как в Суздальском районе возрождают забытые ремесла?- Владимирский самородок, вошедший в мировую историю . День памяти наездника Владимира Фомина.- Хрупкая леди- на подиуме, но жёсткий боец - на ринге. Почему "модели" выбирают кикбоксинг?- Обряды и поверья по-владимирски. Какие сказки удалось воссоздать владимирским студентам?