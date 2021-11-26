По имеющейся информации, от действий злоумышленников пострадало более 50 граждан, нанесенный материальный ущерб превысил 100 миллионов рублей...

«Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления внутренних дел по Юго-Западному административному округу ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в мошенничестве.Предварительно установлено, что злоумышленники от имени компании, осуществляющей деятельность в области права, предлагали услуги по внесению изменений в кредитные истории граждан и помощь в получении займов на выгодных условиях. При этом реальной возможности это сделать они не имели. Договоры с клиентами подозреваемые заключали в офисе в одном из арендованных бизнес-центров столицы. Однако, получив оплату, аферисты преставали выходить на связь.По имеющейся информации, от действий злоумышленников пострадало более 50 граждан, нанесенный материальный ущерб превысил 100 миллионов рублей.Следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники столичной полиции задержали предполагаемого лидера и 10 участников группы.В офисе, а также по местам проживания фигурантов на территории Москвы и Московской области проведено 18 обысков. Изъяты денежные средства, печати, компьютерная техника, предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.Предполагаемый организатор мошеннической схемы заключена под стражу. Ее пособникам избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.В настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности задержанных», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк